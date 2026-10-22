Tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 7,7 azalarak 84,8'e geriledi.

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HABERİN ÖZETİ TÜİK açıkladı! Tüketici güven endeksi ekim verileri belli oldu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 7,7 azalarak 84,8'e geriledi. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, ekimde yüzde 9,3 azalarak 68,3'e düştü. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 7,7 düşüşle 86,4 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 9 azalışla 81,7 olarak hesaplandı. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 5,6 gerileyerek 102,7 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, eylülde 91,9 iken bu ay yüzde 7,7 azalışla 84,8 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, ekimde aylık yüzde 9,3 azalarak 75,3'ten 68,3'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, eylülde 93,7 iken yüzde 7,7 düşüşle ekimde 86,4 olarak belirlendi.

Geçen ay 89,8 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 9 azalışla 81,7 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 108,8 iken bu ay yüzde 5,6 gerileyerek 102,7 olarak gerçekleşti.