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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 10:59

TÜİK açıkladı! Tüketici güven endeksi ekim verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre Ekim 2026 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verileri belli oldu. Eylül ayında 91,9 seviyesinde gerçekleşen tüketici güven endeksi, ekim ayında aylık bazda yüzde 7,7 oranında azalarak 84,8 değerine geriledi. Endeksin alt kalemlerini oluşturan hanenin maddi durumu, gelecek dönem ekonomik beklentisi ve dayanıklı tüketim harcama eğilimlerinin tamamında düşüş kaydedildi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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TÜİK açıkladı! Tüketici güven endeksi ekim verileri belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 10:59

, ekimde aylık bazda yüzde 7,7 azalarak 84,8'e geriledi.

HABERİN ÖZETİ

TÜİK açıkladı! Tüketici güven endeksi ekim verileri belli oldu

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 7,7 azalarak 84,8'e geriledi.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, ekimde yüzde 9,3 azalarak 68,3'e düştü.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 7,7 düşüşle 86,4 oldu.
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 9 azalışla 81,7 olarak hesaplandı.
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 5,6 gerileyerek 102,7 olarak gerçekleşti.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (), ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre TÜİK ve işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, eylülde 91,9 iken bu ay yüzde 7,7 azalışla 84,8 oldu.

TÜİK açıkladı! Tüketici güven endeksi ekim verileri belli oldu

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, ekimde aylık yüzde 9,3 azalarak 75,3'ten 68,3'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, eylülde 93,7 iken yüzde 7,7 düşüşle ekimde 86,4 olarak belirlendi.

Geçen ay 89,8 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 9 azalışla 81,7 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 108,8 iken bu ay yüzde 5,6 gerileyerek 102,7 olarak gerçekleşti.

ETİKETLER
#eylül
#TÜİK
#tüketici güven endeksi
#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#ekim
#Ekonomi
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