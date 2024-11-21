TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi kasım ayında azaldı

21 Kasım 2024 10:03 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:07

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında 80,6 iken Kasım ayında yüzde 1,0 oranında azalarak 79,8 oldu.

TÜİK​, Tüketici Güven Endeksi​, Kasım 2024 verilerini duyurdu. Tüketici güven endeksi, Kasım ayında %1,0 oranında azalarak 79,8 oldu.

TÜKETİCİ GÜVENİ GERİLEDİ

Tüketici güveni düşüş kaydetti. Endeks, yüzde 1 geriledi. Buna göre tüketici güven endeksi kasımda yüzde 1,0 oranında azalarak 79,8 oldu.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEDİR?

Endeks 0 ile 200 aralığında değer alır. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösterir.