TÜİK açıkladı! Türkiye ekonomisi büyüdü

29 Kasım 2024 10:12 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 15:30

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 büyüdü. Sıkı para politikasının etkisiyle büyüme verisi, beklentilerin altında gerçekleşti. Büyüme üzerinde inşaat ve finans sektörünün etkisi hissedildi.

Türkiye​ İstatistik Kurumu, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme verilerini açıkladı. GSYH​ 2024 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,1 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2024 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %9,2 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat %9,2, finans ve sigorta faaliyetleri %6,2, tarım sektörü %4,6, gayrimenkul faaliyetleri %2,5, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %2,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %2,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %1,9 ve hizmetler %1,4 arttı. Diğer hizmet faaliyetleri %2,4, sanayi sektörü %2,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise %0,3 azaldı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜDÜ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,2 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,9 arttı. Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %53,3 artarak 11 trilyon 893 milyar 252 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 357 milyar 989 milyon olarak gerçekleşti.

TÜKETİM HARCAMALARI %3,1 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %0,8 azaldı.

MAL VE HİZMET İHRACATI ARTARKEN İTHALAT AZALDI

Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %0,8 artarken ithalatı %9,6 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2024 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %76,3 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %76,3 arttı. Net işletme artığı/karma gelir %45,7 arttı. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde %31,9 iken, bu oran 2024 yılında %36,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %47,8 iken %45,1 oldu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN BÜYÜME AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2024 yılı üçüncü çeyreğine yönelik büyüme rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllık olarak yüzde 2,1 büyüdüğünü, yılın ilk üç çeyreğinde ise büyüme oranının yüzde 3,2 olarak gerçekleştiğini belirtti. Aynı zamanda, milli gelirin yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 260 milyar dolara yükseldiğini ifade söyledi. Sanayi dışındaki sektörlerde büyümenin sürdüğüne vurgu yapan Şimşek, "Milli gelirimizi yaklaşık 4’te 3’ünü oluşturan sanayi hariç sektörlerde yıllık büyüme devam ediyor” ifadelerini kullandı. Bakan, sürdürülebilir büyüme için tekrardan dengelenme sürecinin program sayesinde başarıldığını belirterek ilk üç çeyrekte iç talebin büyümeye 1,3 puan, net dış talebin ise 1,9 puan katkı sağladığını dile getirdi.