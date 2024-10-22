TÜİK açıkladı: Yerli turistler akraba evinde kalmayı tercih etti! Seyahat harcamaları arttı

22 Ekim 2024 10:27 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 10:28

Yerli turistin tercihi akraba evi oldu. Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024 yılının II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %115,8 artarak 103 milyar 114 milyon 141 bin TL oldu. Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 62,4 ile ilk sırada yer alırken seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı.

TÜİK, hanehalkı yurt içi turizm, ıı. çeyrek (nisan-haziran) 2024 verilerini açıkladı. Yurt içinde ikamet eden 16 milyon 148 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,3 artarak 19 milyon 830 bin seyahat oldu. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 118 milyon 258 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6 gece oldu.

SEYAHATE ÇIKANLAR 103 MİLYAR 114 MİLYON 141 BİN TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024 yılının II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %115,8 artarak 103 milyar 114 milyon 141 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların %90'nını 92 milyar 772 milyon 553 bin TL ile kişisel harcamalar, %10'nunu ise 10 milyar 341 milyon 588 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 5 bin 200 TL oldu.

EN FAZLA YEME İÇMEYE PARA VERİLDİ

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya %33,1 ile yeme ve içme harcamaları, %27,3 ile ulaştırma harcamaları ve %14,1 ile konaklama harcamaları sahip oldu.

Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında %117,1, ulaştırma harcamalarında %123 ve konaklama harcamalarında ise %112,2'lik artış görüldü.

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDI

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler %62,4 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada %31,6 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %2,7 ile "sağlık" yer aldı.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 86 milyon 604 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 13 milyon 925 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 10 milyon 308 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.