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 | İrem Çınar

TÜİK açıkladı! Yılın ilk çeyreğinde seyahate çıkan kişi sayısı belli oldu

TÜİK, yılın ilk çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıkladı. TÜİK’in yayımladığı verilere göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde yurt içinde 10 milyon 750 bin kişi seyahate çıktı. Yerli turistlerin harcamalarında dikkat çeken bir artış yaşanırken, toplam harcama tutarı 76 milyar TL’yi aştı.

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TÜİK açıkladı! Yılın ilk çeyreğinde seyahate çıkan kişi sayısı belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 10:48

İstatistik Kurumu (), yılın ilk çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi istatistiklerini yayımladı. Buna göre; ocak, şubat ve mart aylarından oluşan I. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 10 milyon 750 bin kişi seyahate çıktı.

TOPLAM SEYAHAT SAYISI BELLİ OLDU

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28,4 artarak 12 milyon 653 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 85 milyon 317 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,7 gece oldu.

TÜİK açıkladı! Yılın ilk çeyreğinde seyahate çıkan kişi sayısı belli oldu
TÜİK açıkladı! Yılın ilk çeyreğinde seyahate çıkan kişi sayısı belli oldu

SEYAHATE ÇIKANLAR, 76 MİLYAR TL'DEN FAZLA HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2025 yılının I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 68,9 artarak 76 milyar 429 milyon 290 bin TL olarak gerçekleşti.

Bu harcamaların yüzde 93,5'ini 71 milyar 457 milyon 499 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 6,5'ini ise 4 milyar 971 milyon 791 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 6 bin 40 TL oldu.

TÜİK açıkladı! Yılın ilk çeyreğinde seyahate çıkan kişi sayısı belli oldu
TÜİK açıkladı! Yılın ilk çeyreğinde seyahate çıkan kişi sayısı belli oldu

EN FAZLA YEME İÇMEYE HARCANDI

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 32 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 28,4 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 10,8 ile konaklama harcamaları sahip oldu.

Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 62,5, ulaştırma harcamalarında yüzde 66,3 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 66,7'lik artış görüldü.

TÜİK açıkladı! Yılın ilk çeyreğinde seyahate çıkan kişi sayısı belli oldu

SEYAHATLER HANGİ AMAÇLA YAPILDI?

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 71,3 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 19,6 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 5 ile "sağlık" yer aldı.

TÜİK açıkladı! Yılın ilk çeyreğinde seyahate çıkan kişi sayısı belli oldu

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 67 milyon 654 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı.

TÜİK açıkladı! Yılın ilk çeyreğinde seyahate çıkan kişi sayısı belli oldu

Konaklama türlerine göre gecelemesayısındaikinci sırada8 milyon 836 bingeceleme ile "kendi evi" yer alırken,"otel" 4 milyon 976 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

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ETİKETLER
#türkiye
#tüik
#turizm
#Iç Turizm
#Seyahat Harcamaları
#Ekonomi
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