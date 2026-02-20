Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici fiyat endeksinde sert yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 35,12 arttı, aylık yüzde 4,06 arttı.

IHA
20.02.2026
20.02.2026
Türkiye İstatistik Kurumu (), Ocak ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,12 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,63 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 34,76 ARTTI

TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici fiyat endeksinde sert yükseliş

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 57,00 artış, imalatta yüzde 34,76 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 32,71 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 46,09 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 42,14 artış, enerjide yüzde 11,00 artış, sermaye mallarında yüzde 35,06 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici fiyat endeksinde sert yükseliş

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 3,94 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 11,32 artış, imalatta yüzde 3,94 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,71 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 5,50 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,87 artış, enerjide yüzde 4,75 artış, sermaye mallarında yüzde 4,20 artış olarak gerçekleşti.

