TÜİK duyurdu: Ekim ayı inşaat maliyet endeksi verileri belli oldu

11 Aralık 2024 10:13 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 10:20

Ekimde inşaat maliyetlerindeki artış belli oldu. TÜİK'e göre, inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde1,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,94 arttı.

Ticaret ve perakende satış hacmi yıllık olarak yükseldi

Ticaret ve perakende satış hacmi yıllık olarak yükseldi

İnşaat maliyet endeksi​ arttı. Verileri TÜİK​ açıkladı. Bu kapsamda inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 37,94, aylık yüzde 1,48 yükseldi.

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YÜKSELİŞTE

Bir önceki aya göre;

malzeme endeksi %1,73 arttı,

işçilik endeksi %0,98 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre;

malzeme endeksi %30,67 arttı,

işçilik endeksi %55,62 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 39,06 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre %1,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,06 arttı.

Bir önceki aya göre;

malzeme endeksi %1,52 arttı,

işçilik endeksi %0,96 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre;

malzeme endeksi %32,29 arttı,

işçilik endeksi %54,69 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ DE YÜKSELDİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,96 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,43 arttı.

Bir önceki aya göre;

malzeme endeksi %2,38 arttı,

işçilik endeksi %1,04 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre;