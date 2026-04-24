SON DAKİKA!
TÜİK duyurdu! Güven endeksinde yeni rakamlar belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Güven endeksi nisanda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 3,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,8 azalırken inşaat sektöründe yüzde 3,6 artış görüldü. İşte detaylar ve tüm rakamlar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı güven endekslerine göre hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde düşüş yaşanırken, inşaat sektöründe artış kaydedildi.
Hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 3,1 azalarak 109,7'ye geriledi.
Perakende ticaret sektöründe güven endeksi yüzde 1,8 azalarak 111,6'ya düştü.
İnşaat sektöründe güven endeksi ise yüzde 3,6 artarak 83,6'ya yükseldi.
Hizmet sektöründe gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 2 azaldı.
Perakende ticaret sektöründe gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 1,6 geriledi.
İnşaat sektöründe gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 4,3 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (), nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, nisanda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 3,1 azalarak 109,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,8 gerileyerek 111,6 ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 artarak 83,6 değerini aldı.

HİZMETLERE TALEP BEKLENTİSİ YÜZDE 2 AZALDI

Hizmet sektöründe, nisanda bir önceki aya oranla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 4,7, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,5 ve gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 2 azaldı.

Perakende ticaret sektöründe, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 2,5, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,1, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 1,6 geriledi.

İnşaat sektöründe de alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 2,9, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 4,3 yükseldi.

