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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:34

TÜİK duyurdu! Hizmet üretici fiyat endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. H-ÜFE eylül ayında bir önceki aya göre %0,17 artış kaydetti. Endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre %29,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %38,15 oranında yükseldi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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TÜİK duyurdu! Hizmet üretici fiyat endeksi belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:34

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,17, yıllık bazda yüzde 33,23 artış gösterdi.

HABERİN ÖZETİ

TÜİK duyurdu! Hizmet üretici fiyat endeksi belli oldu

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,17 ve yıllık bazda yüzde 33,23 arttı.
H-ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 32,88 arttı.
H-ÜFE, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,23 arttı.
H-ÜFE, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,31 yükseldi.
Eylülde ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık bazda yüzde 39,99 artış görüldü.
Eylülde konaklama ve yiyecek hizmetlerinde aylık bazda yüzde 1,16 azalış yaşandı.
Eylülde idari ve destek hizmetlerinde aylık bazda yüzde 2,53 azalış kaydedildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (), ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,17, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 32,88, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,23 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,31 yükseldi.

Endeks, Eylül 2025'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 39,99, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 28,09, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 28,03, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 21,93, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 32,44, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 30,17 arttı.

H-ÜFE'de eylülde bir önceki aya kıyasla ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,78, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,37, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,84 artış olurken konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,16, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,51, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,53 azalış gerçekleşti.

ETİKETLER
#eylül
#TÜİK
#Hizmet Üretici Fiyat Endeksi
#Ulaştırma Ve Depolama Hizmetleri
#Konaklama Ve Yiyecek Hizmetleri
#Ekonomi
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