TÜİK duyurdu! Reel efektif döviz kuru endeksi ekim rakamları belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, reel efektif döviz kuru (REK) endeksi ekim ayında TÜFE bazında 2,66 puan artışla 107,76 seviyesine ulaştı.

REK ENDEKSİNDE TÜFE VE Yİ-ÜFE VERİLERİ

TÜFE Bazlı Artış: 2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ekimde bir önceki aya kıyasla 2,66 puan artarak 107,76 oldu. Endeks, eylül ayında 105,10 düzeyindeydi.

Yİ-ÜFE Bazlı Artış: Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise 1,67 puanlık artışla 102,90 seviyesine çıktı.

Yıllık Değişim: Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla TÜFE bazında 7,79 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 2,58 puan artış kaydetti.

MERKEZ BANKASI'NDAN KUR VE ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

TCMB'nin REK endeksi gelişmelerine yönelik değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

"TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre dolar ortalama yüzde 1,63 değer kazanırken avro ortalama yüzde 1,07 değer kaybetti. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 2,58 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 1,65 arttı."

Değerlendirmede ayrıca, Türkiye TÜFE’sindeki değişim ile Nominal Kur Sepeti'ndeki değişimin endeksin artışına doğrudan katkı sağladığı, Dünya TÜFE Sepeti'ndeki değişimin ise endeksi azaltıcı yönde etkilediği kaydedildi.