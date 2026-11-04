TÜİK duyurdu! Reel efektif döviz kuru endeksi ekim rakamları belli oldu

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İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, reel efektif döviz kuru (REK) endeksi ekim ayında TÜFE bazında 2,66 puan artışla 107,76 seviyesine ulaştı.
TCMB'nin REK endeksi gelişmelerine yönelik değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:
"TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre dolar ortalama yüzde 1,63 değer kazanırken avro ortalama yüzde 1,07 değer kaybetti. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 2,58 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 1,65 arttı."
Değerlendirmede ayrıca, Türkiye TÜFE’sindeki değişim ile Nominal Kur Sepeti'ndeki değişimin endeksin artışına doğrudan katkı sağladığı, Dünya TÜFE Sepeti'ndeki değişimin ise endeksi azaltıcı yönde etkilediği kaydedildi.