TÜİK: Ekonomiye güven kasım ayında azaldı
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
28 Kasım 2024 10:24 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 10:25
TÜİK, Ekonomik Güven Endeksi, Kasım 2024 verilerini duyurdu. Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 98,0 iken, Kasım ayında yüzde 0,9 oranında azalarak 97,1 oldu.
TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi kasım ayında azaldı.
EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ 97,1 OLDU
Bir önceki aya göre Kasım ayında tüketici güven endeksi %1,0 oranında azalarak 79,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,2 oranında artarak 103,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,9 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,7 oranında artarak 87,8 değerini aldı.
Kaynak: tgrthaber.com