TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı: İşte Temmuz ayı enflasyon verileri

TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜİK verilerine göre Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,06, yıllık enflasyon ise 33,52 olarak gerçekleşti.

BEKLENTİ ANKETİNDE NE SONUÇ ÇIKMIŞTI?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan 17 ekonomist, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer aldı. Bu ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 33,90’a gerileyeceği öngörülüyor. Yaz aylarındaki artan harcama eğilimleri, ücret zamları ve bazı mal ve hizmetlerdeki fiyat ayarlamalarının enflasyon üzerinde etki etmesi bekleniyor.

7AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılında Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) artış şöyle gerçekleşti:

Ocak: yüzde 5,03

Şubat: yüzde 2,27

Mart: yüzde 2,46

Nisan: yüzde 3,00

Mayıs: yüzde 1,53

Haziran: yüzde 1,37

Temmuz: yüzde 2,06

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,13 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK YÜZDE 27,95 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,95 artış, ulaştırmada yüzde 26,57 artış ve konutta yüzde 62,01 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,94, ulaştırmada yüzde 4,35 ve konutta yüzde 9,03 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK YÜZDE 0,07 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,07 artış, ulaştırmada yüzde 2,89 artış ve konutta yüzde 5,78 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,02, ulaştırmada yüzde 0,45 ve konutta yüzde 0,95 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 120 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK YÜZDE 33,77 ARTTI, AYLIK YÜZDE 1,82 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,40 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,51 artış olarak gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK YÜZDE 24,19 ARTTI, AYLIK YÜZDE 1,73 ARTTI

Yİ-ÜFE 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,73 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,70 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,19 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,07 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 24,02 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,30 artış, imalatta yüzde 24,02 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 22,10 artış ve su temininde yüzde 55,74 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 21,91 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,35 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 26,40 artış, enerjide yüzde 20,82 artış ve sermaye mallarında yüzde 28,34 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 1,60 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,67 artış, imalatta yüzde 1,60 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,21 artış ve su temininde yüzde 1,82 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,68 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,31 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,54 artış, enerjide yüzde 3,43 artış ve sermaye mallarında yüzde 2,53 artış olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon oranı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Enflasyondaki düşüş, öngörülebilirliği artırarak yurtiçi finansal koşulların ve yatırım ortamının daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır." dedi.

https://x.com/memetsimsek/status/1952272485648363918