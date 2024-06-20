Ekonominin haziran ayı karnesi belli oldu, tüketici güveninde fren

20 Haziran 2024 10:00 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 10:11

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tüketici güven endeksi, Nisan ayında 80,46 iken Mayıs ayında %0,1 oranında artarak 80,51 oldu. Haziran ayında ise endeks geriledi.

HAZİRANDA GÜVEN AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 80,51 iken Haziran ayında %2,7 oranında azalarak 78,3 oldu.

TÜİK açıklamasında şu ifadelere yer verildi

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.