Ekonominin haziran ayı karnesi belli oldu, tüketici güveninde fren
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
20 Haziran 2024 10:00 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 10:11
Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 80,51 iken Haziran ayında %2,7 oranında azalarak 78,3 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tüketici güven endeksi, Nisan ayında 80,46 iken Mayıs ayında %0,1 oranında artarak 80,51 oldu. Haziran ayında ise endeks geriledi.
HAZİRANDA GÜVEN AZALDI
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 80,51 iken Haziran ayında %2,7 oranında azalarak 78,3 oldu.
TÜİK açıklamasında şu ifadelere yer verildi
Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.
Kaynak: tgrthaber.com.tr