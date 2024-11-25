TÜİK: Hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri açıklandı

25 Kasım 2024 09:58 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 10:04

TÜİK, hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri, kasım 2024 verilerini duyurdu. Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,9 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım​ ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe azalırken perakende ticaret ve inşaat sektöründe yükseldi.

HİZMET SEKTÖRÜNDE GÜVEN AZALDI

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasım ayında hizmet sektöründe %2,9 oranında azaldı. 111,0 değerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi perakende ticaret​ sektöründe %0,9 oranında arttı. 111,7 değerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi inşaat sektöründe %1,7 oranında arttı. 87,8 değerini aldı.