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TÜİK: Hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri açıklandı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 09:58 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 10:04
TÜİK: Hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri açıklandı

TÜİK, hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri, kasım 2024 verilerini duyurdu. Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,9 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım​ ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe azalırken perakende ticaret  ve inşaat sektöründe yükseldi.

HİZMET SEKTÖRÜNDE GÜVEN AZALDI

  • Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasım ayında hizmet sektöründe %2,9 oranında azaldı. 111,0 değerini aldı.
  • Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi perakende ticaret​ sektöründe %0,9 oranında arttı. 111,7 değerini aldı.
  • Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi  inşaat sektöründe %1,7 oranında arttı. 87,8 değerini aldı.

TÜİK: Hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri açıklandı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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