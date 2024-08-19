TÜİK ikinci çeyrek rakamları belli oldu! Genç nüfusta işsizlik arttı

19 Ağustos 2024 10:48 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 10:49

İkinci çeyrek işsizlik rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini duyurdu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,8 oldu.

İŞSİZ SAYISI DA 3 MİLYON 156 BİN KİŞİ

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise yüzde 8,8 oldu. Erkeklerde yüzde 7,3, kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI

İstihdam edilenlerin sayısı 205 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %49,6 oldu.

Bu oran erkeklerde %67,0 iken kadınlarda %32,5 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA %54,4

İşgücü 2024 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 228 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile %54,4 oldu.

Erkeklerde %72,3, kadınlarda ise %36,8 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK %16,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık artış ile %16,3'e yükseldi.

Erkeklerde %13,7, kadınlarda ise %21,5 olarak öngörüldü.