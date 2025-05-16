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 | Bengü Sarıkuş

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! Kadın işsizlik oranı dikkat çekti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının ilk çeyreğinin işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre azalarak 2 milyon 884 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde oldu.

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TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! Kadın işsizlik oranı dikkat çekti!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 11:24

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İşgücü İstatistikleri, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2025" verilerini yayımladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda yüzde 11,2 olarak tahmin edildi.

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! Kadın işsizlik oranı dikkat çekti!


MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,9 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 266 bin kişi azalarak 32 milyon 389 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,3 olarak gerçekleşti

İşgücü 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 449 bin kişi azalarak 35 milyon 273 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık azalış ile %53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,0, kadınlarda ise %36,0 oldu.

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! Kadın işsizlik oranı dikkat çekti!


GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 15,0 OLDU


15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık azalış ile yüzde 15,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,8, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! Kadın işsizlik oranı dikkat çekti!

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 171 bin kişi, sanayi sektöründe 61 bin kişi, hizmet sektöründe 37 bin kişi azalırken inşaat sektöründe 3 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,3'ü tarım, %20,8'i sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 58,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 43,5 SAAT OLDU

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! Kadın işsizlik oranı dikkat çekti!

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,6 saat artarak 43,5 saat olarak gerçekleşti.


Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık artış ile yüzde 28,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,6 olarak tahmin edildi.


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