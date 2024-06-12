TÜİK, konut fiyatlarını etkileyen veriyi açıkladı

12 Haziran 2024 10:22 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:27

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,80 arttı. İnşaat maliyetlerindeki bu artış girdi fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak konut fiyatlarının da yükselmesine neden oluyor.

İŞÇİLİK ENDEKSİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,71, işçilik endeksi yüzde 0,99 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,21 arttı, işçilik endeksi yüzde 109,73 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,77, işçilik endeksi yüzde 0,99 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 55,12, işçilik endeksi yüzde 109,13 arttı.

MALZEME ENDEKSİ DE YÜKSELDİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,52, işçilik endeksi yüzde 1,01 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,94, işçilik endeksi yüzde 111,96 arttı.