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Ekonomi
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 | İrem Çınar

TÜİK Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Son dakika haberi| TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46 ile beklentilerin altında yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10'a geriledi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 10:30

Son dakika haberi| Mart ayına yönelik enflasyon verileri belli oldu! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

2025 yılının başından itibaren enflasyonun seyrini değerlendiren TÜİK verilerine göre, Mart itibarıyla yılbaşından bu yana fiyat artışı yüzde 10,06 oldu. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon ise yüzde 51,26 olarak kaydedildi.

TÜİK Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

GIDA FİYATLARINDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 37,12

Enflasyonun en fazla etkilediği harcama gruplarına bakıldığında, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 37,12, ulaştırma yüzde 21,59, konut ise yüzde 68,63 oranında yıllık bazda arttı.

Bu grupların yıllık enflasyona etkisi ise şöyle sıralandı:

Gıda ve alkolsüz içecekler: Yüzde 9,51
Ulaştırma: Yüzde 3,65
Konut: Yüzde 9,47

Mart ayında enflasyona en çok katkıyı gıda grubu yaparken, konut harcamalarındaki artış dikkat çekti.

TÜİK Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ETKİSİ

Aylık bazda en çok fiyat artışı görülen gruplar arasında gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 4,94 artışla ilk sırada yer aldı.

Ana harcama gruplarında Mart ayındaki aylık değişimler şöyle gerçekleşti:

Gıda ve alkolsüz içecekler: Yüzde 4,94
Ulaştırma: Yüzde 0,25
Konut: Yüzde 2,10

TÜİK verilerine göre, 143 ana harcama grubundan 113'ünde fiyat artışı yaşandı, 25 grupta ise düşüş kaydedildi.

TÜİK Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE (B) YILLIK YÜZDE 36,99 ARTTI

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan Özel Kapsamlı TÜFE (B) göstergesi Mart ayında yıllık bazda yüzde 36,99, aylık bazda ise yüzde 1,30 arttı.

Mart ayı verileri, Türkiye’de enflasyonun gıda ve konut fiyatlarındaki artıştan büyük ölçüde etkilendiğini gösterdi. Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar ve Merkez Bankası’nın para politikası kararları, önümüzdeki aylarda enflasyonun seyrini belirleyen önemli faktörler olacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Tüik enflasyon kaç?
Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46 ile yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10'a geriledi.
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