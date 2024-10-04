TÜİK, mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE'yi ilk kez açıkladı

04 Ekim 2024 16:49 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 16:57

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün ilk kez mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE eylül ayında yüzde 2,80 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE eylül ayında yüzde 2,80 artarken TÜFE temmuz ayında yüzde 3,55, ağustos ayında ise yüzde 2,83 arttı.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTTI

Enerji, gıda, alkollü ve alkolsüz içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç mevsim etkilerden arındırılmış çekirdek gösterge eylülde aylık yüzde 2,96 arttı. Bu rakam bir önceki ay yüzde 2,78 oldu. İşlenmemiş gıda, enerji ve alkollü içecekler ile tütün grubu hariç mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici fiyat endeksi ise yüzde 2,71 arttı.

HİZMET ENFLASYONU YÜKSELDİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, mallar grubunda aylık enflasyon yüzde 2,27 ile genel TÜFE'deki aylık artışın altında kaldı. Hizmetlerdeki aylık yüzde 3,96'lık artış ise genel TÜFE'deki aylık artışın üzerinde gerçekleşti.

EN YÜKSEK ENFLASYON KİRADA GÖRÜLDÜ

Hizmetler grubunda en yüksek enflasyon kirada gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış kirada aylık artış yüzde 6,55 oldu. Kirayı yüzde 5,58 ile işlenmemiş gıdalar izledi. Mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE'ye göre işlenmemiş gıda fiyatları aylık yüzde 5,33 arttı.