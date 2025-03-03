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 | İrem Çınar

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 2,27 ile beklentilerin altında olacak açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,05'e geriledi.

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TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 10:42

Son dakika haberi| Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 2,27 ile beklentilerin altında olacak açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,05'e geriledi.

Ekonomistler, aylık enflasyonun yüzde 3 civarında artacağını tahmin ediyordu. Yıllık enflasyonun ise yüzde 40'a gerilemesi öngörülüyordu. Ocakta aylık enflasyon yüzde 4,53 artış göstermiş, yıllık enflasyon ise yüzde 42,12'ye inmişti.

ÖNCÜ VERİLER NASIL GELDİ?

Öncü gösterge niteliğindeki İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da şubat ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,19 artmıştı. Yıllık artış ise yüzde 45,35 olarak gerçekleşmişti.

Türk-İş'in açıkladığı mutfak enflasyonu ise şubatta yüzde 5,39'luk artış kaydetmişti.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ

Enflasyon verisinin ardından gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu, politika faizi için perşembe günü toplanacak.
Ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürülmesi bekliyor. Yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 30 bandına oturmuş durumda... TCMB, ocak ayında faizi 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmişti.

BAKAN ŞİMŞEK ENFLASYON VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

"DÜŞÜŞÜN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Bakan Şimşek paylaşımında dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini beklediklerini açıklayarak "Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Şimşek paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:

"Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39,1 gerçekleşti. Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu. Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız."

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Sıkça Sorulan Sorular

Enflasyon ne kadar açıklandı?
Enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 2,27 ile beklentilerin altında geldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,05'e geriledi.
ETİKETLER
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#Enflasyon
#Ekonomi
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