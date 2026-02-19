Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Ümit Buget

TÜİK yeni rakamları açıkladı! Türkiye'de Ocak ayında kaç ev satıldı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ilk el konut satışları yüzde 2,1 azalarak 34 bin 69'a, ikinci el satışlar yüzde 5,9 gerileyerek 77 bin 411'e indi. İşte yeni verilerinden tüm rakamlar ve detaylar...

TÜİK yeni rakamları açıkladı! Türkiye'de Ocak ayında kaç ev satıldı?
Haber Merkezi
19.02.2026
19.02.2026
Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında azalarak 34 bin 69 oldu.

TÜİK yeni rakamları açıkladı! Türkiye'de Ocak ayında kaç ev satıldı?

Türkiye İstatistik Kurumu (), Ocak ayı Konut ve İşyeri Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında azalarak 34 bin 69 oldu. İkinci el konut satışları ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 oranında azalarak 77 bin 411 oldu.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI PİYASAYI DOMİNE ETTİ

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,6, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,4 oldu. İpotekli konut satışları 20 bin 263, diğer konut satışları 91 bin 217 olarak gerçekleşti.

TÜİK yeni rakamları açıkladı! Türkiye'de Ocak ayında kaç ev satıldı?

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 oranında artarak 20 bin 263 oldu. Diğer konut satışları ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 oranında azalarak 91 bin 217 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,2, diğer satışların payı yüzde 81,8 olarak gerçekleşti.

Konut yatırımında yükselen trend: Topraktan Villa!
