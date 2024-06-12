TÜİK'in Nisan ayına ilişkin dış ticaret endeksleri geçen yıla göre 2 puan azaldı! Dış ticaret haddi 86,0 oldu

12 Haziran 2024 10:29 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:59

TÜİK Nisan ayı dış ticaret endeksi verileri paylaşıldı. 2024 yılı Nisan ayına ilişkin dış ticaret endekslerinde ihracat ve ithalat değişimler yaşandı.

Nisanda ihracat birim değer endeksi yüzde 1,9 azalma yaşadı. İhracat miktar endeksi yüzde 1,9 yükseldi. Dış ticaret haddi ise 86 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen nisan ayı dış ticaret endekslerini yayınladı. Endekslerdeki değişim dikkat çekti. Nisan'da ihracat birim değer endeksi azalma yaşadı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 0,4 artarken ithalat miktar endeksi de yüzde 3,7 yükseliş yaşadı.

İMALAT SANAYİ DÜŞTÜ

Bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1 artış gösterdi.

imalat sanayi de yüzde 2,9 düştü.

Ham maddeler (yakıt hariç) yüzde 4,0 azalırken yakıtlar da yüzde 2,8 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 2,8 düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi ise yüzde 6,3 artış gösterdi.

DIŞ TİCARET HADDİ NİSAN AYINDA 86,0 OLDU

2023 yılı Nisan ayında 88,0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,0 puan azalarak, 2024 yılı Nisan ayında 86,0'ya geriledi.