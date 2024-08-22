Tüketici güven endeksi ağustosta yükseldi

22 Ağustos 2024 10:33 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 10:35

Türkiye’nin en mutlu illeri açıklandı! İşte TÜİK verilerine göre en mutlu şehirler

Türkiye’nin en mutlu illeri açıklandı! İşte TÜİK verilerine göre en mutlu şehirler

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları geldi. Buna göre, tüketici güven endeksi, temmuz ayında 75,9 iken ağustos ayında yüzde 0,6 oranında artarak 76,4 oldu.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ 76,4 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 75,9 iken Ağustos ayında %0,6 oranında artarak 76,4 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu Ağustos ayında 63,1 endeks seviyesine çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde maddi durum beklentisinde de 0,9 puan arttı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini ölçen endeks ise 2,3 puan düşüşle Ağustos'ta 94,3 oldu.