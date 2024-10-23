Tüketici güven endeksi ekimde arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3 artarak 80,6'ya yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerine göre aylık bazda yüzde 3 artarak 80,6'ya yükseldi.
GÜVEN ARTTI
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 64,8 iken ekimde yüzde 0,2 azalışla 64,7'ye geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi eylülde 77,4 iken bu ay yüzde 6,1 yükselişle 82,1 oldu.
12 AYLIK BEKLENTİ BELLİ OLDU
Eylülde 74,5 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 1,1 artarak bu ay 75,3'e yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise eylülde 96,2 iken ekimde yüzde 4,1 artışla 100,1 olarak hesaplandı.