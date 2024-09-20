Tüketici güven endeksi eylül ayında yükseldi

20 Eylül 2024 10:12 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 10:13

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 76,4 iken Eylül ayında %2,4 oranında artarak 78,2 oldu.