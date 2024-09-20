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Tüketici güven endeksi eylül ayında yükseldi

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 10:12 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 10:13
Tüketici güven endeksi eylül ayında yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 76,4 iken Eylül ayında %2,4 oranında artarak 78,2 oldu.

Tüketici güven endeksi​, alt endeksleri ve değişim oranları belli oldu. TÜİKeylül​ verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi 78,2 oldu.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ EYLÜLDE ARTTI

Tüketici güven endeksi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı tüketici güven endeksini açıkladı.

Tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 76,4 iken Eylül ayında %2,4 oranında artarak 78,2 oldu.

Tüketici güven endeksi eylül ayında yükseldi! - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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