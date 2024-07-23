Tüketici güven endeksi temmuzda azaldı! 8 ayın en düşük seviyesine geriledi

23 Temmuz 2024 10:23 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 10:28

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini duyurdu.

Tüketici güven endeksi, temmuzda, haziran ayına kıyasla yüzde 3,1 düştü.

Geçen ay 78,3 olan endeks, bu ay 75,9 ile 8 ayın en düşük seviyesinde.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ TEMMUZDA DÜŞTÜ

Temmuzda hanenin maddi durumu endeksi, haziranda 63,8 iken temmuzda yüzde 5,4 azalışla 60,4'e düştü.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, haziranda 79,2 iken bu ay yüzde 4,2 azalarak 75,9 olarak gerçekleşti.

Geçen ay 76,1 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 7 düşüşle bu ay 70,8 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise haziranda 94 iken temmuzda yüzde 2,6 artışla 96,5'e yükseldi.