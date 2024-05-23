Tüketici güveni mayısta arttı

23 May 2024 10:33 - Güncelleme : 23 May 2024 10:38

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları belli oldu. Buna göre, Nisan ayında 80,46 olan tüketici güven endeksi, mayıs ayında yüzde 0,1 oranında artarak 80,51 olarak açıklandı.

TÜİK sayfasında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.