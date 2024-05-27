Tüketici kredileri ve kredi kartları masada! Mehmet Şimşek yeni tedbirleri görüştü

27 May 2024 19:49 - Güncelleme : 27 May 2024 19:53

Finansal İstikrar Komitesi toplantısında kredi kartları ve tüketici kredileri masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapılan toplantıda dezenflasyon sürecinde alınacak ilave tedbirler konuşuldu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, tüketici kredileri ile kredi kartlarına yönelik atılan adımların sonuçlarının değerlendirildiği ve dezenflasyon sürecinde alınabilecek ilave tedbirlere ilişkin istişarelerde bulunulduğu bildirildi.

Toplantıda, son dönem yurt içi likidite gelişmelerinin finansal istikrara etkileri ve atılabilecek adımların da ele alındığının belirtildiği açıklamada, "Komite, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.