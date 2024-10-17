Tüketici kredilerine dolandırıcılık olayları sonrası düzenleme: TBMM'de kanunun 5 maddesi kabul edildi

17 Ekim 2024 01:18 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 02:24

TBMM Genel Kurulunda tüketici sözleşmelerine düzenlemeyi de içeren Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna yönelik 5 maddelik ilk bölümü kabul edildi. Konut finansmanı, tüketici kredisi sözleşmelerinde uygulanacak hükümlere ek maddeler getirildi. İşte ayrıntılar...

Tüketicilerin haklarını korumaya yönelik getirilen yasa tasarısı TBMM​'de görüşülmeye başlandı. Kanun teklifinin ilk 5 maddelik il bölümü Genel Kurul'da kabul edildi. Yasada ilk bölüm tüketici kredileri ve konut finansmanı gibi sözleşmeleri içeriyor. Özellikle tüketicilerin haberi olmadan sözleşme onayı alınmadan verilen tüketici kredilerinde kimlik doğrulama yöntemi gelecek.

SÖZLEŞMELERİN TÜKETİCİ KİMLİĞİ DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi​ teklifinde kabul edilen maddelere göre kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin şekil şartı, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla kurulabilmesine de imkan sağlayarak yeniden düzenleniyor. Buna göre, tüketici kredisi​ sözleşmesi yazılı veya mesafeli olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak.

KREDİ ÖDENİNCE HESAP KAPANACAK

Tüketici kredisi sözleşmelerinin mesafeli yolla uzaktan iletişim araçlarıyla kurulabilmesine yönelik düzenleme göz önünde bulundurularak, sözleşmeye bağlı diğer işlemlerin de kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla elektronik ortamda uzaktan yapılabilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Buna göre, belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin hesap, tüketicinin aksine yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanacak.

Aynı hükümler, konut finansmanı kuruluşu ile tüketiciler arasındaki sözleşmeler için de geçerli olacak.

Öte yandan, Anayasa Mahkemesinin, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun (TENMAK) kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Kurum gelirleri" başlıklı maddesini iptal kararı dikkate alınarak yeniden yapılan düzenlemeleri içeren iki maddesi, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin 2. Yılı'nda yasalaşan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer aldığı için tekliften çıkarıldı.