Tüketici şikayetlerinde yeni dönem! 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor, Resmi Gazete'de yayımlandı

20 Aralık 2024 02:19 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 02:22

Tüketiciler ile satıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıklarda, hak arama yolları 2025 yılıyla birlikte bambaşka bir çerçeveye kavuşuyor. Sınırlar yükselirken, tüketici haklarının nasıl şekilleneceği büyük merak konusu. Kim, ne zaman, hangi durumda Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilecek? Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme, 149 bin liranın altında kalan uyuşmazlıklarda takip edilecek yol haritasını yeniden belirledi.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uygulanan parasal sınırlar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında yükseltildi. Bu kapsamda, 149 bin liranın altında kalan uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru imkanı tanınacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6'ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda dikkate alınması gereken parasal eşiğin, 1 Ocak 2025’ten itibaren uygulanmak üzere 2024 yılı için belirlenen yüzde 43,93’lük yeniden değerleme oranına göre tekrar belirlendiği bildirildi.

149 BİN LİRA SINIR BELİRLENDİ

Bu değişiklik doğrultusunda, 2025 yılı için değeri 149 bin Türk lirasının altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında, tüketiciler İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapabilecek. Ayrıca aynı Kanunun 77’nci maddesi kapsamında, 1 Ocak ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları da yüzde 43,93’lük yeniden değerleme oranına göre artırıldı. İdari para cezalarının artırılmasına ilişkin tebliğ de Resmi Gazete’de yayımlandı.