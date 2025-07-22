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 | Bengü Sarıkuş

Tüketiciler en çok bu ürünleri şikayet etti! 2025 verileri açıklandı

Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıklarda yılın ilk 6 ayından 396.182 uyuşmazlık başvurusunu karara bağlandı.

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Tüketiciler en çok bu ürünleri şikayet etti! 2025 verileri açıklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 10:05

Tüketici hakem heyetleri tarafından bugüne kadar yaklaşık 18 milyon uyuşmazlık yargıya intikal etmeden karara bağlanmıştır. 2025 yılı için, değeri 149.000 TL altında olan uyuşmazlıklar hakkında tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilmektedir. Tüketici hakem heyetlerine 2025 yılının ilk yarısında toplam 408.717 başvuru yapılmış ve 396.182 başvuru hakem heyetleri tarafından karara bağlandı. Yapılan başvuruların toplam mali değeri ise yaklaşık 5 Milyar lira olduğu açıklandı.

Tüketiciler en çok bu ürünleri şikayet etti! 2025 verileri açıklandı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tüketiciler, e-Devlet üzerinde yer alan Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla kolay bir şekilde tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilmektedir. Bu kapsamda, 2025 yılının ilk yarısında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 71’i e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmiş olup elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlenmiştir" denildi.

Tüketiciler en çok bu ürünleri şikayet etti! 2025 verileri açıklandı

EN ÇOK ŞİKAYET BU ÜRÜNLERE GELDİ

Ürün bazında en çok şikayet alan konun ayakkabı, tekstil ve kıyafet olduğunu söylenen açıklamada, "Tüketici hakem heyetlerine 2025 yılının ilk altı ayında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 37’si ayıplı mal, yüzde 26’sı ise ayıplı hizmet şikayetlerine yönelik gerçekleşmiştir. Ürün bazında bakıldığında ise; en çok şikâyete konu olan ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik başvurular toplam başvuruların yaklaşık yüzde 17’sini oluşturmaktadır. Bununla birlikte; GSM aboneliği (yüzde 4,79), kredi kartı üyelik ücreti (yüzde 4,03), cep telefonu (yüzde 3,78), mobilya (yüzde 3,66) ve internet aboneliği (yüzde 3,17) başvuruları diğer şikâyet konusu ürün ve hizmetler olarak öne çıkmaktadır. alışverişlerine (mesafeli sözleşmeler) ilişkin başvuruların oranı ise yüzde 4,95’dır" ifadelerine yer verildi.

Tüketiciler en çok bu ürünleri şikayet etti! 2025 verileri açıklandı

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların en çok sektöründe olduğu söylenen açıklamada, "Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulara sektörel bazda bakıldığında; en çok Perakende Ticaret Sektörü (222.089 adet, yüzde 54,33), Abonelik Hizmetleri Sektörü (46.260 adet, yüzde 11,31) ve Finansal Hizmetler Sektörü (39.547 adet, yüzde 9,67) uyuşmazlıklarına ilişkin başvuru yapılmıştır" denildi.

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#tüketici hakem heyeti
#e-ticaret
#perakende ticaret
#tüketici hakları
#Uyuşmazlık
#Ekonomi
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