Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Emeklilik sistemi ve çalışma saati açıklaması yetkili isimden geldi: Yaş ve prim ödemelerine dikkat

30 Ağustos 2024 14:48 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 14:53

Memur maaşı Ocak 2025 zammı için iki yeni hesap! İşte zamlı memur ve memur emeklisi maaşı tablosu…

Memur maaşı Ocak 2025 zammı için iki yeni hesap! İşte zamlı memur ve memur emeklisi maaşı tablosu…

Yeni dönemde emeklilik sisteminde değişiklikler yapılması beklenirken çalışma saatleri için de yeni bir düzeleme yapılması bekleniyor. Milyonların merakla beklediği emeklilik reformu ve çalışma saatleri hakkındaki açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi.

AVRUPA ÜKLELERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Emeklilik sistemini incelerken dünyadaki örneklerin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Güler şunları kaydetti:

Gelişmiş ülkelerdeki uygulamayı esas alırsak emeklilikte üç tane başlık öne çıkıyor. Bir tanesi, ödediğiniz prim miktarı, ödediğiniz süre ve yaş.

Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde bizim ülkemizde olduğu gibi 40'lı, 45'li ve 50'lili yaşlarda bir emekliliğe rastlayamazsınız. Avrupa'da emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir. Kimi ülkelerde de 70 yaşına kadar emeklilik yaş durumu vardır.

YAŞ VE PRİMDE ADALET VURGUSU

Güler Türkiye’de emekli olmak için büyük önem taşıyan prim günleri ve yaş şartı içinde açıklama yaptı. Dünya ortalamasına baktığımızda 3 ila 4 çalışana karşılık bir emekli vardır" ifadelerini kullanan Güler şöyle konuştu:

"Ama şu an ülkemize baktığımızda halihazırda yaklaşık 32 milyon çalışan ve 16 milyon 100 civarında emekli olduğunu görüyoruz. Yani 2 çalışana 1 emekli olduğunu görüyoruz.

Bizim bu manada mutlaka hem prim miktarını ve yaşı hem de ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Vatandaşlarımızın da seçmiş oldukları tercih noktasında ona göre bir emekli maaşına kavuşması lazım."

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ?

Haftalık çalışma saatlerinin düşürüleceğine ilişki iddialara da cevap veren Güler, kamu ve özel sektörde haftalık çalışma saatlerinin düşeceği yönünde bir çalışmanın olmadığını söyleyerek “Öyle bir çalışma söz konusu değil. Gerek haftalık çalışma saatleri gerekse günleri açısından gündemimizde böyle bir çalışma yok" dedi.

Güler konuşmalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ancak pandemiyle beraber belli sektörlerde, belli meslek gruplarında daha kısa süreli çalışma, daha esnek çalışma modelleri de tabii burada gerek işveren, gerekçe çalışanlar açısından öneriliyor, çalışılıyor.

Bu mahiyette eğer olabilecekse sadece belli meslek kollarında ve belli mesleğin icrası noktasında uzaktan çalışma modeli gibi daha kısa süreli haftalığın belli günlerinde çalışabilecek bazı öneriler ve teklifler var. Bu yönüyle olabilecektir.

Yoksa mevcut çalışma hayatımız içerisinde gerek haftalık çalışma günleri gerekse de haftalık çalışma saatleriyle ilgili düşürülmesiyle ilgili herhangi bir düzenlememiz yok. Herhangi bir hayata geçecek bir çalışma şu anda bulunmuyor."