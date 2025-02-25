Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Esnek çalışma modeli geliyor: Bakanlıklar çalışmalara başladı

Pazar günü gerçekleştirilen AK Parti Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışanları yakından ilgilendiren esnek çalışma modeli hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından, yeni çalışma düzeninin ne zaman uygulanacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili detayları ise Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem paylaştı. İşte esnek çalışma modeli hakkında tüm merak edilenler...

Çalışma hayatında köklü değişikliklerin sinyali verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8. Olağan Genel Kongresi'nde yaptığı açıklamalar, esnek çalışma modeliyle ilgili beklentileri artırdı. Kamu ve özel sektörde milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu düzenleme hakkında detaylar netleşmeye başladı.

BAKANLIKLAR ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Özel sektörde ebeveynler için doğum sonrası 6 aya kadar yarı zamanlı çalışarak tam maaş alma hakkı kanunlaşmış olsa da, bu hak kamu çalışanlarını kapsamıyordu. Ancak bu durum değişebilir. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem’in açıklamalarına göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili bürokratlar bu konuda bir taslak üzerinde çalışıyor.

Erdem, kamu sektöründe çalışan annelerin de bu düzenlemeden faydalanabileceğini belirterek, bazı meslek gruplarının ise bu kapsama alınmayabileceğini ifade etti. Çalışma koşulları gereği yarı zamanlı çalışmanın zor olduğu meslekler, düzenlemenin dışında tutulabilir.



YARI ZAMANLI ÇALIŞMA NASIL UYGULANACAK?

Esnek çalışma modelinin detaylarına da değinen Erdem, yarı zamanlı çalışmanın yalnızca saatler üzerinden değil, gün bazında düzenleneceğini belirtti. Buna göre, çalışanlar haftada 6 gün yerine 3 gün çalışıp 3 gün izinli olabilecek. Böylece yenidoğan çocukların anne ve babalarıyla daha fazla vakit geçirmesi sağlanacak.

Bu modelin hali hazırda özel sektörde uygulandığını belirten Erdem, kamu sektörüne de benzer bir düzenlemenin getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

YENİ İŞ KANUNU YOLDA MI?

Esnek çalışma modelinin dijital çağa ve değişen sosyolojik yapıya uygun bir düzenleme olduğunu belirten Erdem, bununla birlikte yeni bir iş kanununun da gündeme gelebileceğini ifade etti.



Mesai saatlerinin düşürülmesi konusundaki bilimsel çalışmaların devam ettiğini belirten Erdem, Avrupa’da pilot uygulamalar yapıldığını ve bu uygulamaların verimliliği artırdığına dikkat çekti. Daha az mesai ile daha yüksek verim elde edilebileceğine yönelik çalışmaların Türkiye’de de yakından takip edildiğini belirtti.