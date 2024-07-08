Tüm Emek Der Başkanı Satılmış Çalışkan değerlendirdi: Emeklilere hizmet ve prime göre düzenleme yapılmalı!

08 Temmuz 2024 18:27 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 18:32

Milyonlarca memur ve emekli haziran ayı enflasyon rakamını bekliyordu. 2024 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranı 24,73 gerçekleşti. Böylece memur ve emeklinin zam oranları da belli oldu. Peki emekli maaşları ne kadar oldu? Oran emeklileri memnun etti mi? Refah payı olacak mı? Merak edilen gelişmeleri Tüm Emekliler Derneği (Tüm Emek Der) Genel Başkanı Satılmış Çalışkan anlattı.

“HİZMET VE PRİME GÖRE DÜZENLEME İSTİYORUZ”

En düşük emekli kök maaşının 8.230 lira olduğunu belirten Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, “2008 ile 2000 öncesi emeklilerin bugünkü maaşı 15-17 bin TL arasında. Bu destek ödemesi emeklilik sistemini tamamen alt üst etmiştir. Biz emekliler olarak seyyanen 8 bin lira tüm emeklilere artış istiyoruz. Böylelikle maaş asgari ücrete gelmiş olur. Bu durumu düzeltecektir. Asgari ücrete gelmemiz lazım. Başka türlü diğer hususlarda emeklilere düzenleme yapılması lazım. Hizmet ve prime göre düzenleme yapmamız lazım. Artışın düzenlenmesini parlamentodan bekliyoruz. Yüksek prim ödeyen yüksek alacak” diye konuştu.

"REFAH PAYI GELSİN"

Ek zam talebinde bulunan Satılmış, refah payı istediklerini kaydetti. Satılmış şöyle devam etti:

“Çoğu vatandaş prim ödemiyor. Kayıp ekonomi artmaktadır. Hizmet ve prime göre emeklilik istiyoruz. Yüksekten ödemişsem yüksek almamam lazım. Tabanda asgari ücretin altına düşmemesi lazım. 2-3 çocuğu olan vatandaşlar nasıl geçinecek. 10-12 bin lira büyük bir fark değil. 8.230 liraya 8 bin lira daha verirsen asgari geçime gelir. Biz bunu istiyoruz. Ne kadar zam verilirse verilsin piyasa denetlenmeli. Piyasanın düzelmesini istiyoruz. Herkes kendi aklına göre fiyat koymasın. Artışlarımızı da devlet memuru kat sayısına göre istiyoruz. 2000’den bu tarafa refah payı almadık. Refah payını da istiyoruz. Bunu almamız lazım. Milli gelirimiz arttı deniyor ama emekliye sadece TÜFE. Biz milli gelirden artış istiyoruz. Seyyanen bunu tamamlanmasını istiyoruz.”

“GEÇİNEBİLECEĞİMİZ BİR EMEKLİ MAAŞI İSTİYORUZ”

“Emeklilik bir lütuf değildir, bir haktır” diyen Satılmış, “Devletin koyduğu yasalara göre hak ettik emekli olduk. Geçinebileceğimiz bir emekli maaşı istiyoruz. Benim aldığım maaştan kasap da manav da hakkını alır. Seyyanen artış üzerinde duruyoruz bunun düzelmesi için.” şeklinde konuştu.