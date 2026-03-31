Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 500 bin konut kampanyası kura çekiminde illerin büyük bir kısmında hak sahipleri belirlendi. Başvuru sayısının en fazla olduğu il olan İstanbul’da gözler kura çekimi için Nisan ayına çevrildi. Bakan Murat Kurum daha önce yaptığı açıklamada kura çekiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirileceğini aktarmıştı. İstanbul’da kategorilere göre kura çekimleri ayrı ayrı olarak yapılacak. İstanbul’da başvuru sayısının fazla olması sebebiyle kura çekimlerinin birden fazla güne yayılması bekleniyor. Kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahipleri listesi, talep.toki.gov.tr adresinden yayımlanacak. Hak sahipleri, belirlenen tarihlerde konut sözleşmelerini imzalayarak taksit ödemelerine başlayacak. Başvuru şartlarını sağlamayan veya kurada hak sahibi olmasına rağmen başvuru yapmayanların yerine yedekler davet edilecek. Peki TOKİ İstanbul kura sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, TOKİ İstanbul kura çekimi günlerine ilişkin detaylar…

HABERİN ÖZETİ Tüm ilçelerin İstanbul kura çekimi 2026 ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekilişi takvimi belli oldu mu? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 500 bin konut kampanyası kapsamında İstanbul'daki 100 bin konut için kura çekimi henüz gerçekleşmedi ve Nisan ayında yapılması bekleniyor. İstanbul'daki kura çekimi, başvuru sayısının fazlalığı nedeniyle birden fazla güne yayılacak ve Anadolu ile Avrupa Yakası için farklı tarihlerde olması öngörülüyor. Kura sonuçları tamamlandıktan sonra talep.toki.gov.tr adresinden yayımlanacak ve hak sahipleri belirlenen tarihlerde sözleşme imzalayacak. TOKİ İstanbul'da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin adet kiralık konut da yapılacak ve bu konutlar piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek. İstanbul'daki 100 bin konutun 39 ilçenin tamamına dağılması bekleniyor ve özellikle Başakşehir, Beylikdüzü, Kağıthane gibi ilçelere ağırlık verileceği tahmin ediliyor. Henüz kura çekiminin net takvimi belli olmamakla birlikte, Ramazan Bayramı sonrasında yapılması öngörülüyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ 2026 NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından haftalık olarak belirlenen takvim doğrultusunda illerin kura çekimi gerçekleştirildi. Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Çanakkale, Bursa gibi illerin kurası tamamlanırken gözler İstanbul’a çevrildi. Bakan Murat Kurum, Ramazan Bayramı sonrasında kura çekimlerinin yapılacağını ifade ederken net takvim henüz belli olmadı. TOKİ İstanbul kura çekiminin Nisan ayı içerisinde tamamlanarak hak sahiplerinin belirlenmesi bekleniyor.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yaklaşık 2.8 milyon kişinin başvuru yaptığı 100 bin konut için henüz kura çekimi takvimi belli olmadı. TOKİ İstanbul kura sonuçları, kura çekimi tamamlandıktan sonra ilan edilecek. Kura çekimine katılan adayların listesi farklı kategorilerde duyuruldu. Şehit kategorisi, engelli kategorisi, emekli kategorisi, genç kategorisi, üç çocuk ve üzeri kategorisi kuraya katılmaya hak kazananlar listesi talep.toki.gov.tr adresinden görüntülenebilir.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ GÜNLERİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ İstanbul’da 100 bin konut inşaa edecek. TOKİ İstanbul için yaklaşık 2.8 milyon kişi müracaat ederken kura çekimi diğer illere kıyasla bir günden fazla sürecek. Anadolu ve Avrupa Yakası’nda kura günlerinin farklılık göstermesi bekleniyor. TOKİ İstanbul kura takvimi belli olduktan sonra detaylar haberimize eklenecektir. Bazı sosyal medya hesaplarında ve kaynaksız haber sitelerinde kura çekiminin bu hafta yapılacağı bilgisi yer aldı. TOKİ’den veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

TOKİ İSTANBUL’DA HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPACAK?

TOKİ İstanbul’da merkez ilçe olarak belirlenen konutlar ilan edilmedi. İstanbul’da bulunan 39 ilçenin tamamına 100 bin konuttan dağılım olması bekleniyor. Özellikle Avrupa Yakası’ndaki konut sıkıntısı dikkat çekerken ilçelerin ihtiyaçlarına göre konut dağılımı belirlenecek. Konut dağılımında özellikle Başakşehir, Beylikdüzü, Kağıthane, Fatih, Çekmeköy, Sancaktepe, Pendik, Kartal gibi illere ağırlık verilmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 15 BİN KİRALIK KONUT YAPILACAK

İstanbul'da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin adet kiralık konut için kura çekimi de gerçekleştirilecek. Önce kiralık konutlar için başvurular yapılacak ve sonraısnda kura çekimi yapılacak. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yapılacak konutlar piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek ve belirlenen şartları sağlayanlar müracaat edebilecek. Üç yıl boyunca konutlar kiralanabilirken evlerin yönetimi, bakımı ve denetimi TOKİ tarafından gerçekleştirilecek. Konutlarda kiralama süresi 3 yılla sınırlı kalınırken sözleşme tamamlandıktan sonra farklı kira bedeliyle konutlar tekrar farklı kişilere kiralanabilecek.