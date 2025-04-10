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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Tüm kurumları geride bıraktı! Ankara Valiliği'nden rekor promosyon anlaşması: Çalışanların hesaplarına 100 bin TL yatırılacak

Maaş promosyonları, çalışanların maddi açıdan rahatlamasını sağladığı için büyük önem taşıyor. Promosyon tutarları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ederken, Ankara Valiliği’nden dikkat çeken bir adım geldi. Valilik, personeline tam 105 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılacağını açıkladı. Üç yılı kapsayan bu anlaşmanın ayrıntıları ise merakla bekleniyor.

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KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 16:32

Ankara Valiliği, kamu çalışanlarına yönelik promosyon anlaşmaları kapsamında önemli bir adım atarak rekor sayılabilecek bir anlaşmaya imza attı. Yapılan güncelleme ile valilik bünyesinde görev yapan personele toplamda 105 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

Tüm kurumları geride bıraktı! Ankara Valiliği'nden rekor promosyon anlaşması: Çalışanların hesaplarına 100 bin TL yatırılacak

3 YILLIK DÖNEMİ KAPSIYOR

Valilik ile banka arasında yapılan yeni promosyon anlaşması, 2025-2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık bir dönemi içeriyor. Anlaşma kapsamında personele ödenecek olan promosyon miktarı, bugüne kadar kamu kurumlarında yapılan anlaşmalar arasında en yüksek tutarlardan biri olarak öne çıkıyor.

Tüm kurumları geride bıraktı! Ankara Valiliği'nden rekor promosyon anlaşması: Çalışanların hesaplarına 100 bin TL yatırılacak

TEK SEFERDE 100 BİN TL NAKİT

Anlaşmanın detaylarına göre, personele yapılacak ödeme tek seferde 100 bin TL nakit olarak hesaplara yatırılacak. Geriye kalan 5 bin TL ise para puan şeklinde verilecek ve belirli alışverişlerde kullanılabilecek.

Bu anlaşma ile birlikte Ankara Valiliği, promosyon tutarı açısından Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) daha önce yaptığı 100 bin TL'lik promosyon anlaşmasını geride bırakarak, kamu kurumları arasında en yüksek promosyon veren kurum oldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kamu çalışanlarına promosyon verilecek mi?
2010/17 no.lu Başbakanlık Genelgesi uyarınca banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının kamu personeline dağıtılması zorunludur. Diğer yandan özel sektörde banka promosyonlarına ilişkin herhangi yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.
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