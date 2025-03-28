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 | İrem Çınar

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor! Emlak ve otomotiv sektöründe yeni dönem: 2 Haziran'dan itibaren zorunlu olacak

Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde, kimlik doğrulaması olmadan ilan yayımlayan bir şirketi tespit etti. Bu ihlal nedeniyle iki ilan platformuna toplam 1 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 12:22

Ticaret Bakanlığı, emlak ve ikinci el otomotiv sektörlerinde daha adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısının oluşturulması amacıyla ilan platformlarında kimlik ve yetki doğrulama zorunluluğu getirdi. Bu düzenleme, sektörde hizmet kalitesinin artırılmasını sağlarken, aynı zamanda tüketici mağduriyetlerini önlemeyi hedefliyor.

İLK ADIM 1 OCAK’TA ATILDI

Yeni sistem, 1 Ocak itibarıyla ilk olarak kiralık taşınmaz ilanlarını kapsayacak şekilde hayata geçirildi. Bu uygulama ile kimlik doğrulaması yapmayan kişilerin ilan vermesi engellendi ve sektörde güvenilir bir ilan yapısı oluşturulması adına önemli bir adım atılmış oldu.

KURALLARA UYMAYANA AĞIR YAPTIRIM

Ticaret Bakanlığı, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte denetimlerini sıkılaştırdı. Yapılan ilk kontrollerde mevzuata aykırı ilan yayımladığı tespit edilen bir şirkete, iki farklı ilan platformu üzerinden toplamda 1 milyon 200 bin lira idari para cezası kesildi.

7 NİSAN’DA KAPSAM GENİŞLİYOR

Sistemin ikinci aşamasına 7 Nisan itibarıyla geçilecek. Bu tarihten itibaren satılık iş yeri ilanları için de yetki doğrulaması zorunlu hale gelecek. Daha sonraki süreçte ise tüm satılık taşınmaz ilanları bu kapsama dahil edilecek.

TAŞIT İLANLARINDA SON TARİH 2 HAZİRAN

İkinci el taşıt ilanlarında da yetki doğrulama süreci başlatılmış olup, 7 Nisan’a kadar bir geçiş süreci öngörülüyor. 7 Nisan itibarıyla model yılı 2023 ve üzeri olan taşıt ilanları için yetki doğrulaması zorunlu hale gelirken, 2 Haziran’dan itibaren bu zorunluluk tüm ikinci el taşıt ilanlarını kapsayacak şekilde genişletilecek.

Bu yeni uygulamayla birlikte, sahte ilanların ve ilan kirliliğinin önüne geçilmesi, spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi ve sektörde kayıt dışı faaliyetlerin sona erdirilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda yetki belgesi olmayan işletmelerin ilan yayımlaması da önlenecek. Ticaret Bakanlığı, düzenlemenin etkin şekilde uygulanabilmesi için denetimlerini sürdüreceğini belirtti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Elektronik belge nasıl doğrulanır?
e-Devlet mobil uygulamasında yer alan Barkodlu Belge Doğrulama özelliği ile, belgenin üzerindeki karekod'u okutarak, belgeleri daha hızlı ve kolay bir şekilde doğrulayabilirsiniz.
ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#kiralık ev
#araç kiralama
#konut kiraları
#Elektronik İlan Doğrulama Sistemi
#Ekonomi
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