Tüp fiyatlarına zam geldi: Bir yılda yüzde 58'lik artış

09 Ocak 2025 11:31 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:33

2025'e art arda gelen zamlarla giren vatandaşlara bir zam haberi de mutfak tüpünden geldi. Bugünden itibaren 12 kilogramlık tüp fiyatı 63 lira arttı. Son bir yılda tüp fiyatlarındaki artış oranı yüzde 58'i geçti.

2025 yılına girerken vatandaş, art arda gelen zamlarla ekonomik sıkıntılarla mücadele etmeye devam ediyor. Henüz maaşlar vatandaşın cebine girmeden zamlarla çıkmaya başladı. Bu kez zammın hedefinde mutfak tüpleri vardı.

MUTFAK TÜPÜ FİYATI 965 LİRAYA YÜKSELDİ

12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatına yüzde 7 oranında bir artış daha eklendi. 31 Aralık 2024'te 895 liradan 902 liraya çıkan tüp fiyatları, bugünden itibaren 63 lira daha artarak 965 liraya yükseldi.

BİR YILDA YÜZDE 58,2 ZAM​

2024 yılı boyunca tüp fiyatlarına toplamda 19 kez zam yapıldı. Yılın ilk günlerinde, 3 Ocak 2024'te 610 lira olan mutfak tüpü fiyatları, yıl boyunca gelen zamlarla birlikte yüzde 58,2 oranında bir artış gösterdi. Yeni yılda da benzer artışların devam etmesi, halkın gündelik yaşam maliyetini daha da zorlaştıracak gibi görünüyor. Artan mutfak tüpü fiyatları, temel ihtiyaç ürünlerindeki yükselişin çarpıcı bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.

TÜP FİYATLARININ 10 YILLIK DEĞİŞİMİ

Doğal gaz ulaşımı olmayan evler için temel ihtiyaçların başında gelen tüp fiyatlarının 10 yıllık değişimi ise şu şekilde:

1 Ocak 2015: 65,5 TL

1 Ocak 2016: 74 TL

1 Ocak 2017: 81 TL

1 Ocak 2018: 93,5 TL

1 Ocak 2019: 99 TL

1 Ocak 2020: 119,5 TL

1 Ocak 2021: 122 TL

1 Ocak 2022: 238 TL

1 Ocak 2023: 334 TL

1 Ocak 2024: 590 TL

9 Ocak 2025: 965 TL