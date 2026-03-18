Türev piyasada long rüzgârı: Bitcoin için kritik eşikler kapıda

Fed kararı öncesi yatırımcılar türev piyasalarda long pozisyonlara yükleniyor. Piyasada iyimser hava güçlenirken, Bitcoin için 75 bin ve 85 bin dolar seviyeleri dikkat çekiyor.
Kripto para piyasasında gözler bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrilmiş durumda. Bu kritik gelişme öncesinde yatırımcıların pozisyonlarını nasıl şekillendirdiği ise dikkat çekici. Blockchain analiz şirketi CryptoQuant’ın verilerine göre, türev piyasalarda long (yükseliş yönlü) pozisyonlarda belirgin bir artış var.
Son günlerde özellikle sürekli vadeli işlemlerde long pozisyonların arttığı görülüyor. Bu tablo, piyasada yükseliş beklentisinin giderek güç kazandığını ortaya koyuyor. Açıkçası yatırımcılar, Fed’den gelecek kararın Bitcoin fiyatını yukarı taşıyabileceğini düşünüyor gibi.
CryptoQuant’a göre bu eğilim, kısa vadede Bitcoin için yukarı yönlü bir hareket ihtimalini artırıyor. Yani piyasada bir iyimserlik havası hâkim, ama temkinli olmakta da fayda var.
Her ne kadar beklentiler pozitif olsa da, Bitcoin’in önünde önemli engeller var. CryptoQuant Araştırma Başkanı Julio Moreno’nun değerlendirmesine göre ilk güçlü direnç 75.000 dolar seviyesinde.
Bu seviye, yatırımcıların zincir üstü gerçekleşmiş fiyatının alt bandını temsil ediyor. Daha önceki ayı piyasalarında da bu noktanın ciddi bir direnç olarak çalıştığı biliniyor.
Moreno’ya göre asıl dikkat edilmesi gereken bir diğer seviye ise 85.000 dolar. Bu nokta, yatırımcıların zincir üstü gerçekleşmiş fiyatına karşılık geliyor. Üstelik geçmişte Bitcoin’in 80.000 dolardan 98.000 dolara yükseldiği süreçte de benzer şekilde direnç görevi görmüştü.