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Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 11:21

Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak 2026? TCDD Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

2026-2027 sezonunda Turistik Doğu Ekspresi'nde sefer takvimi belli oldu. Ankara-Kars ve Kars-Ankara hattında toplamda 70 sefer düzenleyecek olan Turistik doğu Ekspresi için bilet satış tarihi, sefer tarihleri ve mola verilecek duraklar açıklandı. Peki Turistik Doğu Ekspresi biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar?

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak 2026? TCDD Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 11:21

'nde 2026-2027 kış sezonunda sefer takvimi açıklandı. - ve Kars-Ankara hattında toplamda 70 sefer yapacak olan trenin bireysel bilet satışları 26 Ekim'de başlayacak. Peki Turistik Doğu Ekspresi biletleri ne kadar olacak, seferler ne zaman başlıyor?

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Turistik Doğu Ekspresi, 2026-2027 kış sezonunda seferlerini Ankara-Kars-Ankara güzergahında gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 'nun açıkladığı takvime göre Ankara'dan Kars'a yola çıkacak ilk sefer 21 Aralık 2026'da, Kars'tan Ankara'ya yola çıkacak ilk sefer ise 23 Aralık 2026'da gerçekleştirilecek.

Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak 2026? TCDD Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

2026-2027 Kış sezonunda her iki yöne 35'er sefer düzenlenecek ve Turistik Doğu Ekspresi toplamda 70 sefer yapacak. Ankara'dan Kars'a hareket eden seferler 10 Mart 2027'ye kadar ve Kars'tan Ankara'ya hareket eden seferler 12 Mart 2027'ye kadar devam edecek.

2026-2027 kış sezonu için belirlenen takvimde öne çıkan detaylar şu şekilde:

Ankara-Kars seferleri: 21 Aralık 2026-10 Mart 2027
Kars-Ankara seferleri: 23 Aralık 2026-12 Mart 2027
Ankara'dan hareket günleri: Pazartesi, çarşamba ve cuma
Kars'tan hareket günleri: Çarşamba, cuma ve pazar
Toplam sefer sayısı: 70
Bireysel bilet satış başlangıcı: 26 Ekim


TURSİTİK DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Turistik Doğu Ekspresi biletleri 26 Ekim 2026'da satışa sunulacak. Biletler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş.'ye bağlı satış kanalları üzerinden temin edilebilecek.

Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak 2026? TCDD Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada Turistik doğu Ekspresi'nde uygulanacak bilet tarifesi ile ilgili bir bilgi paylaşmadı. Ancak geçtiğimiz 2025-2026 kış sezonunda Turistik Doğu Ekspresi'nde uygulanan bilet tarifesi şu şekildeydi:

Düşük dönem Ankara-Kars Turistik Doğu Ekspresi 2 kişilik yataklı vagon toplam ücreti: 14.000 TL

Yüksek dönem Ankara-Kars Turistik Doğu Ekspresi 2 kişilik yataklı vagon toplam ücreti: 17.000 TL

Düşük Dönem Kars-Ankara Turistik Doğu Ekspresi 2 kişilik yataklı vagon toplam ücreti: 12.000 TL

Yüksek Dönem Ankara-Kars Turistik Doğu Ekspresi 2 kişilik yataklı vagon toplam ücreti: 15.000

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ NERELERDE GEZİ MOLASI VERECEK?

Turistik Doğu Ekspresi'nin güzergahında yolcuların şehirleri gezebilmesi için belirli istasyonlarda gezi amaçlı duraklamalar yapılacak. Ankara-Kars yönünde giden seferlerde Erzincan ve Erzurum'da gezi molaları verilirken Kars-Ankara yönünde giden seferlerde İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi molaları verilecek.  

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin demir yolu seyahatini Anadolu'nun tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle bir araya getirdiğini, gezi amaçlı duruşların da yolculara güzergah üzerindeki şehirleri görme imkanı sunduğunu belirtti.

Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak 2026? TCDD Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ YATAKLI VE YEMEKLİ KOMPARTIMANLARLA HİZMET VERECEK

Turistik Doğu Ekspresi, 2026-2027 kış sezonunda yataklı ve yemekli vagonlarla hizmet verecek. Her yataklı vagonda 10 kompartıman ve her kompartımanda iki adet yatak olacak. 
Trende yolcuların kullanımı için ayrıca bir yemekli vagon yer alacak. 
Bireysel yolcular, 26 Ekim'den itibaren TCDD Taşımacılık satış kanalları üzerinden biletlerini satın alabilecek. Seferler Ankara yönünde 10 Mart 2027, Kars çıkışlı hatta ise 12 Mart 2027 tarihinde tamamlanacak. 

ETİKETLER
#turistik doğu ekspresi
#ankara
#Kars
#abdulkadir uraloğlu
#Tcdd Taşımacılık
#Ekonomi
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