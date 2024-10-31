Turizm geliri ve ziyaretçi sayısı arttı! Ülkeye en çok gezi ve eğlence için geldiler

31 Ekim 2024 10:19 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 10:31

TÜİK, verilerine göre, turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 arttı. Turizm geliri, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemini kapsayan 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 artarak 23 milyar 219 milyon dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 14,7'si yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

TÜİK, turizm istatistikleri üçüncü çeyrek temmuz-eylül 2024 verilerini açıkladı. Turizm geliri yükseldi. Ziyaretçiler en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla geldi.

TURİZM GELİRİNDE ARTIŞ

Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,9 artarak 23 milyar 219 milyon 751 bin dolar oldu. Turizm gelirinin %14,7'si ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 15 milyar 77 milyon 957 bin dolarını kişisel harcamalar, 8 milyar 141 milyon 794 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 3,5 ARTTI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,5 artarak 23 milyon 206 bin 579 kişi oldu. Ziyaretçilerin %12,2'sini 2 milyon 835 bin 74 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

GECELİK ORTALAMA HARCAMA 95 DOLAR

Bu çeyrekte ülkemizden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 95 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 62 dolar oldu.

Bu çeyrekte turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı %35,1, yeme içme harcamalarının payı %17,9, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise %10,9 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre paket tur harcamaları %18 artarken, yeme içme harcamaları ve uluslararası ulaştırma harcamaları sırasıyla %2,2 ve %7,6 azaldı.

ZİYARETÇİLER EN ÇOK EĞLENCE İÇİN GELDİ

İkinci sırada %19,4 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise %4 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %69,6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ AZALDI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %22,5 azalarak 1 milyar 874 milyon 216 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 517 milyon 780 bin dolarını kişisel harcamalar, 356 milyon 436 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR ARTTI

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,3 artarak 3 milyon 286 bin 105 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 570 dolar olarak gerçekleşti.

YIL SONU ZİYARETÇİ HEDEFİ 61 MİLYON

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm verilerini değerlendirirken yıl sonu ziyaretçi hedefinin 61 milyon olduğunu açıkladı. Ersoy, "Veriler hedefimizi aşacağımızı gösteriyor" açıklamasında bulundu.

YIL SONUNDA 59,6 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ BEKLENİYOR

Türkiye'nin turizm gelirinin yıl sonu itibarıyla 59,6 milyar dolara, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının ise 52,7 milyona ulaşması bekleniyor.