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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Mehmet Nuri Ersoy TGRT Haber'de: Turizm gelirinin payı artıyor

Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy TGRT Haber canlı yayın konuğu olarak konuşuyor.

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Bakan Mehmet Nuri Ersoy TGRT Haber'de: Turizm gelirinin payı artıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 12:36

https://www.youtube.com/watch?v=TsB0xYOH0AU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TGRT Haber'in canlı yayın konuğu oldu. İşte Bakan Ersoy'un açıklamalarından satırbaşları;

"İlk 3 aylık veriler, hedefin biraz üzerinde gerçekleşti. Ocak ayında iyi bir büyüme yaptık.

Dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldik. Bizim hedefimiz ilk 3'e girmek."

"Turizm geliri hedefin üzerinde gerçekleşti. Türkiye 61,1 milyar gelirle hedefin üzerinde 62,3 milyon ziyaretçi sayısıyla 2024'ü kapattık. "

"Hedefleri artırarak devam etmemiz gerekiyor. 2025 hedeflerimiz daha yüksek. Türkiye gibi bir ortamda yer alıyorsanız her türlü olumsuzluğa hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu değişime paralel şekilde bunlara hazırlıklı olarak yolumuza devam ediyoruz."

"2025 yılında 64 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Yıl ortalaması bakınca yılda 4,4 gelir artışı hedefliyoruz."

"Yasalarda bazı değişiklikler yaparak, otellerin hepsinin bakanlık tarafından takibi için belge istiyoruz. Standart getiriyoruz bütün otellere."

"85-90 milyon ziyaretçiyi hedefliyoruz. O zaman 3. sıraya da yerleşebiliriz. Otellerin hepsine işletme belgesi veriyoruz ve nitelik standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Bütün otellere bir standart getiriyoruz.

Sertifikasyon programlarını devreye soktuk.

Türkiye olarak turizme geç girdik ve otellerimiz yeni. Şehir otelleri daha yeni büyümeye başladı. Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. Farklı alanlarda da ürün geliştirmeliyiz. Turizmi sadece deniz kum güneş olarak görmemek lazım. Ürün çeşitliliğiyle turizmi 12 aya yayabiliriz."

TURİST HARCAMASI YÜZDE 10 ARTTI

Gecelik gelirde yabancı turistten gelmesini beklediğimiz 117 dolar. Geçen yıl 106 dolarken bunun arttığını görüyoruz. Yüzde 10'luk bir artış görüyoruz.

SAĞLIK TURİZMİ 3 MİLYAR DOLAR GETİRDİ

Turistin yaptığı işlemler de e-nabızda takip edilebilecek. Hangi sağlık hizmetlerini hangi şartla almış bunu da takip etmek istiyoruz.

Sağlık turizminden 3 milyar dolar gelir elde edildi.

Her ülkede farklı tanıtım yapıyoruz. Nokta atışı tanıtımlar yapıyoruz. Bütün yıla yayıyoruz. Türkiye'yi doğru anlatmaya çalışıyoruz.

Sosyal medyada Türkiye en fazla takipçisi olan ülke. 3,7 milyon takipçimiz var. Tüm sosyal platformlarda birinciyiz. Instagramda ikinciyiz. Go Türkiye 350 milyona yakın tıklama alıyor. 10 dilde yayın yapılıyor.

GELECEĞE MİRAS PROJESİ NEDİR?

Türkiye arkeoloji tarihi konusunda çok büyük bir potansiyele sahip. Şu an sadece yüzde 10'u kazılmış durumda. Bizi rakiplerimizden ayıran bir ürünümüz. Önce kazmak sonra restore etmek ve gelecek nesillere saklamak lazım.

Geleceğe miras programı hızlı değil yoğun kazı programı. Birkaç farklı noktada. 20 yıllık işi bir yılda yapıyoruz. Ziyaretçi alabilecek hale getiriyoruz.


2000'den fazla uzman istihdam ediliyor.

Dünyada rekor kırdık. Yıllık 800 kazıyla dünyada lider olduk. Turizm gelirini tabana yaymak için gündüz gezemeyen turisti gece çekebilmek için gece müzeciliğini artırdık.

KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İŞLER

Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı bu yıl 15. yılını kutluyor. Dünyanın en geniş yazma eser arşivine sahibiz. Restorasyon da gerçekleştiriyoruz. Envanteri genişleniyoruz. Dünyada en büyük koleksiyon bize ait.

DETAYLAR GELİYOR...

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