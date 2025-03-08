Turizmde yeni rekor bekleniyor

Yaz aylarında tatilcilerin istedikleri tesiste daha uygun fiyata tatil yapmasını sağlayan erken rezervasyon dönemi sürüyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, en önemli pazarların Almanya ve Rusya olmasına rağmen Türkiye'nin, turizmde dünyanın her yerinden pay alan ülke haline geldiğini vurguladı.

TÜRK TURİZMİNDE REKOR BEKLENİYOR

Türkiye'nin, turist başına günlük gelirini 120-130 dolar bandına çıkarmayı hedeflediğini belirten İşler, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde erken rezervasyonda şu anda geçen yılın bu ayına göre yüzde 15-20 bandında artış var. Bu rezervasyon akışının devamlılığının daha çok artacağını öngörüyoruz. Bu sevindirici bir olay. Ege Bölgesi'nde ise bu oranı yüzde 10'larda görüyoruz. 2024 yılında da başlarken bu bantla başlamıştık.



Turizm sektörü olarak 2025 yılına böyle başlamak, özellikle Almanya'dan gelen bu artış haberleri sektörü son derece mutlu etmiş ve heyecanlandırmıştır. Biz 2025'in de her yıl olduğu gibi Türk turizminde bir rekor yılı olacağını şimdiden görüyoruz."

TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKADAKİ BAŞARISININ ETKİSİ

Turistlerin huzuru sevdiğine işaret eden İşler, "Rekor kırılmasındaki en önemli şeylerden biri de şu anda ülkemizin etrafındaki barış havası, Türkiye'nin dış politikayı çok iyi bir şekilde yöneltmesi, hepsinden daha önemlisi ise güvenli, barış ve huzur dolu bir ülke olmasıdır." dedi.

İşler, "Türk turizmi sadece kum, deniz ve güneş değil, aynı zamanda sağlık turizminde, yayla turizminde, kültürde ve gastronomide destanlar yazıyor. 2030 yılındaki hedefimiz, 100 milyar dolar ekonomik girdi ve 100 milyon turist. Ülkemiz bu hedefi 2028'de yakalayacak gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.