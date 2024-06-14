Turizmin can suyu jeotermaller! Isparta'ya 3 yeni saha için ihaleler açıldı

14 Haziran 2024 09:43 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 09:56

Isparta İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Isparta'da 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

TURİZMİN CAN SUYU JEOTERMALLER!

Buna göre Isparta'nın Yalvaç, Senirkent ve Keçiborlu ilçelerinde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı 3 saha, açık teklif artırma usulü ile ihale edilecek.

ISPARTA'YA 3 YENİ SAHA İÇİN İHALELER AÇILDI

Muhammen bedelleri 775 bin lira ile 900 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 23 bin 250 lira ile 27 bin lira arasında değişen sahaların ihalesi, 25 Haziran Salı günü Isparta İl Özel İdaresi Merkez Binası İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.