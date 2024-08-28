Türk çayı ihracatı 15 milyona dayandı! En fazla Türk çayı içen ülke belli oldu

28 Ağustos 2024 14:39 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 14:42

Tam 112 ülke Türk çayı içiyor! İhracattan 13 milyon 914 bin dolar gelir

Tam 112 ülke Türk çayı içiyor! İhracattan 13 milyon 914 bin dolar gelir

Türk çayı ihracatı hızla yükseliyor. Türk çayının 7 aylık ihracat hacmi 14,88 milyon dolar oldu. Çay ihracatında 5 milyon 248 bin 461 dolarla birinci sırada yer alan Belçika'yı 2 milyon 201 bin 913 dolarla Birleşik Krallık takip etti.

TÜRK ÇAYI İHRACATI 15 MİLYONA YAKLAŞTI

Türkiye'nin ocak-temmuz dönemindeki çay ihracatı 14 milyon 887 bin 221 dolar oldu. 7 ayda 114 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu'nun paylaştığı verilere göre, 3 bin 126 tonluk ihracattan 14 milyon 887 bin 221 dolar kazanç sağlandı.

EN FAZLA DIŞ SATIM BELÇİKA'YA

En fazla dış satım 5 milyon 248 bin 461 dolarla Belçika'ya gerçekleşti.

Belçika'yı 2 milyon 201 bin 913 dolarla Birleşik Krallık, 1 milyon 125 bin 902 dolarla Almanya'nın takip etti.

HER GEÇEN GÜN TALEP ARTIYOR

Geçen yılın aynı döneminden farklı Dubai, Moritanya, Ekvator Ginesi, Tunus, Mısır, Güney Sudan, Küba, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Sao Tome ve Principe, Venezuela, Cibuti, Kolombiya, Kamboçya ve Slovenya'ya da bu dönem çay satıldı.

Türk çayı ihracatının yüzde 47'si Rize'den gerçekleştirildi.

Rize'den 24 ülkeye 1983 ton çay ihraç edilerek 6 milyon 940 bin 999 dolar kazanç sağlandı.