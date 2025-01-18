Türk dizileri küresel zirvede: 150'den fazla ülkeye 500 milyon dolarlık başarı! Türk yapımlar resmen dünyayı fethediyor

18 Ocak 2025 15:02 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 15:13

Türk dizi sektörü gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Türk dizi sektörü ihracat rekoru kırdı. Türkiye, ABD'den sonra dünyada en fazla dizi ihraç eden ikinci ülke oldu. 2024'te elde edilen ihracat geliri belli oldu.

Simge Sağın, Özgür Aras ile yollarını ayırdı! Dizi sektöründen sonra müzik piyasası da mı karıştı?

Simge Sağın, Özgür Aras ile yollarını ayırdı! Dizi sektöründen sonra müzik piyasası da mı karıştı?

Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı! Mert Demir aşkı için 5 milyon dolar aldı mı?

Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı! Mert Demir aşkı için 5 milyon dolar aldı mı?

Televizyon dizileri rekor başarıları göğüslemeye devam ediyor. Türk dizileri, altın çağını yaşarken dizi​ ihracatı da her geçen gün artıyor. Türk dizi sektörü, 2024 yılında 150'den fazla ülkeye ihraç ettiği 300'den fazla yapımla 500 milyon doları aşan gelir​ elde etti.

TÜRK​ DİZİLERİNİN İHRACAT​ GELİRİ 500 MİLYON DOLARI AŞTI

Türkiye’de dizi sektörü 2010’lu yılların ilk yarısında önemli bir gelişme gösterdi. Türk dizi film sektörü çok önemli aşamalar kaydetti ve günümüze kadar yeni rekorlara imza attı. Türk dizi sektörü, 2024'te ihraç ettiği 300'den fazla yapımla 500 milyon doların üzerinde gelir elde etti.

150'NİN ÜZERİNDE ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR

Türk dizi film sektörü günümüzde dünyaca tanınmış bir sektör haline geldi. Dijital platformlar aracılığıyla 200'e yakın ülkeye ulaştı. yaklaşıyor. Orta Doğu ve Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere, ABD, Avustralya ve Avrupa'da Türk dizilerinin sıkı takipçileri bulunuyor.

TÜRK DİZİLERİNİ 2024'TE 1 MİLYARI AŞKIN KİŞİ İZLEDİ

Türk yapımların, dünyada 1 milyar tekil izleyici tarafından izlendiği tahmin ediliyor. Geçen yıl 300'den fazla yerli yapımı ihraç etme başarısı gösteren Türk dizi sektörünün elde ettiği gelir 500 milyon doları aştı.

Türkiye'de RTÜK lisansıyla içeriklerini yayınlayan Netflix'in son verilerine göre;

2021'den bu yana 47 Türk içeriği haftalık Global Top 10 listelerinde yer aldı. Yerli içerikler, 92 ülkede en çok izlenenler arasında yerini alırken, izleyicilerin gösterdiği ilgiyle 4 yılda 184 haftada ülkelerin en iyi 10 içeriği arasına girdi.