Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank ve Birleşik Krallık hükümetinin ihracat kredi kuruluşu olan UKEF, 7 Mayıs'ta bir mutabakat zaptı imzaladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Türk Eximbank ve UKEF üçüncü ülkelerdeki savunma projelerine ortak finansman sağlayacak Türk Eximbank ve Birleşik Krallık hükümetinin ihracat kredi kuruluşu UKEF, üçüncü ülkelerdeki savunma projeleri için ortak finansman sağlamak amacıyla yeni bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, üçüncü ülkelerdeki savunma projelerinde Türkiye ve Birleşik Krallık'tan yapılacak ihracatı desteklemeyi amaçlıyor. Daha önce 2017'de imzalanan mutabakat zaptı ve reasürans anlaşması ile enerji ve otoyol projeleri ortak finanse edilmişti. Yeni mutabakat zaptı, geçmişte kurulan reasürans anlaşması mekanizması çerçevesinde işbirliği yapılmasına olanak tanıyor. Finansman düzenlemeleri uluslararası yükümlülükler ve OECD kurallarına uyumlu olacak. Karşılıklı bilgi paylaşımı, uzmanlık desteği ve danışmanlık öngörülüyor.

Anlaşma, Birleşik Krallık ve Türkiye'den yapılacak ihracatı içeren üçüncü ülkelerdeki savunma projelerine iki kuruluşun ortak finansman sağlamasının önünü açmayı hedefliyor.

Kuruluşlar, 2017'de bir mutabakat zaptı ve kapsamlı bir reasürans anlaşması imzalamış, reasürans anlaşması kapsamında enerji ile otoyol projeleri ortaklaşa finanse edilmişti.

Yeni imzalanan mutabakat zaptı kapsamındaki projelerle ilgili olarak Türk Eximbank ve UKEF, reasürans anlaşmasında öngörülen mekanizma çerçevesinde de işbirliği yapabilecek.

Mutabakat zaptı kapsamında gündeme gelebilecek her türlü finansman düzenlemesi, her iki tarafın uluslararası yükümlülükleriyle tam uyumlu ve OECD kural ve düzenlemelerine tabi olacak.

Anlaşma çerçevesinde karşılıklı bilgi paylaşımı, uzmanlık desteği ve danışmanlığın yanı sıra toplantı ve istişarelerin gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, UKEF'in bugüne kadar Türk Eximbank'ın başlıca ortaklarından biri olduğunu, imzalanan mutabakatın kurumlar arasındaki zaten güçlü olan bağları daha da ileriye taşıyacağını belirtti.

Güney, anlaşmanın savunma sektörü de dahil olmak üzere üçüncü ülkelerdeki projeler için uygun finansman fırsatları sunacağını aktardı.

UKEF Üst Yöneticisi (CEO) Tim Reid de 2017'de reasürans anlaşmasını imzalamalarından bu yana UKEF ve Türk Eximbank'ın büyük enerji ve ulaşım altyapı projelerinin desteklenmesi de dahil olmak üzere somut sonuçlar elde ettiğini anlatarak, "Bu yeni mutabakat zaptı, yakalanan bu ivmenin üzerine inşa edilerek işbirliğimizi savunma sektörüne genişletmekte ve Birleşik Krallık ile Türk tedarikçilerin yeni pazarlarda yan yana fırsatları değerlendirmesine imkan sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.