Türk firma ABD seçimlerini gözüne kestirdi: Trump için 100 bin şapka Adıyaman'dan

10 Eylül 2024 17:17 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 17:18

ABD Başkan adayı Trump ve Kamala Harris arasındaki yarış kızışıyor. Deprem bölgesi Adıyaman’dan bir firma ABD seçimlerini gözüne kestirdi. Başkan Adayı Donald Trump için 100 bin adet şapka yaptırılarak ABD’ye gönderildi.

Küresel ekonomi piyasası gözünü ABD seçimlerine çevirdi. Türkiye’deki seçimlerde siyasi partilere şapka üreten Adıyamanlı firma bu kez ABD seçimlerini radarına aldı. Adıyaman’ın Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Zirve Şapka Promosyon fabrikasında işçiler yaklaşık 1 haftalık çalışma ile Kasım ayında ABD başkanlık seçimlerine aday olan Donald Trump için 100 bin adet şapka üretimi yaptı.

''ABD'Yİ TEKRAR HARİKA YAPIN'' YAZISI

‘Made in Türkiye’ imzasını taşıyan ve üzerinde ‘Amerika’yı tekrar harika yapın’ yazılı şapkalar tamamlanarak karayoluyla yaklaşık 10 bin 700 kilometre mesafede bulunan ABD’ye gönderildi.

ABD seçimleri için Donald Trump’a şapka üreten firmanın aynı zamanda daha önceden de Ukrayna gibi ülkeler için de askeri şapka üretimi gerçekleştirdiği belirtildi.

Gergerli Yücetürk ailesinin kurup işlettiği firmanın Fabrika Müdürü ve üretim sorumlusu olan İsmail Samsama, yaptıkları üretimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

TRUMP'IN 100 BİN ŞAPKASI BURADA ÜRETİLDİ

Sadece Türkiye’den değil dünyanın her ülkesinden siparişler aldıklarını ve üretimler gerçekleştirdiklerini vurgulayan İsmail Samsama, ''Trump’ın 100 bin şapkası burada üretildi. Bu üretim, Türkiye ekonomisine, Adıyaman’ın Gölbaşı halkına katkı oldu. Burada üretilen şapkaları yurt dışına gönderdik. Bu şapkaları Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Zirve Şapkanın personelleri bu üretimi yaptı.'' dedi.

ÇİN VE MISIR İLE YARIŞIYORUZ

Türkiye insanlarının her zaman Çin ve Mısır’ı örnek aldığını söyleyen İsmail Samsama, ''Bizim onlardan neyimiz eksik diyerekten bizlerde fabrikamızı burada kurduk. Çin ve Mısır’ın yaptığını bizler şimdi burada kendimiz üretiyoruz. Ülke ekonomisine faydalı olduğumuzu düşünüyorum. Kurumsal olsun, promosyon olsun, bütün şapkaları üretiyoruz. Yurt dışına da üretip gönderiyoruz. Üretimlerimiz hız kesmeden devam ediyor, dünyanın her bir ülkesine ürün gönderiyoruz. İyi ki Türkiye’miz var.'' diye konuştu.