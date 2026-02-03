Türk hanehalkının servet kalkanı altın

BBVA Research'ün son raporu, Türkiye’de hanehalkının finansal dalgalanmalara karşı altın ve kıymetli madenleri başlıca güvenli liman olarak görmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Mevduatın payı azalırken, yatırım fonlarına yönelim dikkat çekiyor.

BBVA Research’ün 2025 dördüncü çeyrek borç görünümü raporuna göre, Türkiye’de hanehalkı birikimlerini korumak için altın ve geniş anlamda kıymetli madenlere yaslanmayı sürdürüyor. Finansal varlıkların gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı hâlâ sınırlı; yaklaşık yüzde 40 seviyesinde. Yani tablo çok net: Toplam varlıklar büyümüyor ama eldeki servetin korunmasında altının rolü değişmiyor.