Türk Hava Yolları, Airbus ve Rolls Royce arasında tarihi anlaşma

29 Nisan 2024 15:51 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 15:55

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları’nın (THY) yaptığı iki önemli anlaşma yaptığını ifade etti. THY Airbus ile yaptığı anlaşmayla 105 adet A350 tipi ve 250 adet A321NEO tipi uçak alımı anlaşması yaptı. Rolls Royce firmasıyla da A350 uçaklarının motor bakım hizmeti ile yedek motorlarının temin edilmesi yönünde anlaşmaya varıldığını bildirdi.

HEDEF 144 MİLYAR DOLAR

Uraloğlu, THY’nin Türkiye ekonomisine 56 milyar dolar katkı sağladığını açıklayarak şunları söyledi:

“2024 yılı sonunda ise bu katkının 63 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yaklaşık 10 yıllık plan kapsamında da katkının 144 milyar dolar olmasını hedefliyoruz”

Uraloğlu, Türkiye’nin 2053 hedefleri kapsamında 57 olan havalimanı sayısını 61’e çıkarmayı hedeflediklerinin de altını çizdi.

Yolcu trafiğinde Avrupa birincisi olan İstanbul Havalimanında da günlük ortalama 1.386 uçuş gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, “Avrupa’da ilk kez İstanbul Havalimanımız da hayata geçirilecek 3’üncü paralel pist ile aynı anda 3 uçağın inip kalkması sağlanacak” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları, Airbus ve Rolls Royce iş birliği ile hayata geçirilecek olan Stratejik Türkiye Gelişmiş Programı Lansmanı’nda konuştu. Uraloğlu, burada yaptığı konuşmasında, yakın bir zaman önce Türk Hava Yolları’nın Airbus firmasından 80 adedi kesin ve 25 adedi satın alma hakkı olmak üzere toplam 105 adet A350 tipi ve 150 adedi kesin 100 adedi satın alma hakkı olmak üzere toplam 250 adet A321NEO tipi uçağın satın alım anlaşmasını imzaladığını belirterek, “Rolls-Royce firmasıyla da A350 uçaklarının motor bakım hizmeti ile yedek motorlarının temin edilmesi yönünde anlaşmaya vardı.

Ayrıca, söz konusu uçak alımları kapsamında Airbus ve Rolls-Royce ile Rekabetçi Endüstriyel İş Birlikleri konusunda da müzakereler yapıldı. Türk Hava Yolları, Airbus ve Rolls-Royce arasında ülkemize yeni iş paketleri getirilmesi ve yerli havacılık servis sağlayıcıları ve parça üreticilerinin bu firmalarla buluşturularak ülkemizin havacılık alanındaki üretiminin artırılması konusunda mutabık kalındı.” dedi.

EKONOMİYE 56 MİLYAR DOLAR KAZANDIRDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tüm ulaşım modlarında Türkiye’yi bir merkez haline getirmek istediklerini vurgulayan Uraloğlu, “Bu nedenle Türk Hava Yolları’nın global pazardaki rekabet gücünü daha da artırmak zorundayız.

Biliyoruz ki Türk Hava Yolları, kıtalararası yolcu akışından daha büyük pay almak için de hem Avrupa hem de Orta Doğu menşeli dev havayolu firmalarıyla kıyasıya rekabet ediyor. Bu rekabet kapsamında Türk Hava Yolları uçak filosunu da her daim genç tutmayı planlıyor.

Türk Hava Yolları tedarik zinciri, turizm ve diğer dolaylı katkılar ile Türkiye ekonomisine 56 milyar dolar kazandırdı. 2024 yılı hedefimiz ise 63 milyar dolar. Önümüzdeki yaklaşık 10 yıllık plan kapsamında da bu katkının 144 milyar dolar olmasını hedefliyoruz.” diye konuştu.

REKORLARA İMZA ATACAK

Türk Hava Yolları ile Airbus ve Rolls-Royce firmalarının karşılıklı kazanımlara dayanan çok uzun soluklu bir geçmişleri olduğunu belirten Uraloğlu konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Aramızda bulunan Airbus ve Rolls-Royce’un kıymetli yöneticileri sizler de bunları çok iyi biliyorsunuz. Bu uzun süreli ilişkiler elbette karşılıklı güvenin sonuçları. İşte bu güven ortamını kazan-kazan ilkesine dayalı yeni atılım ve yatırımlarla taçlandırarak uzun dönemli iş birliklerimize yenilerini katmalıyız.

Böylece havacılık alanında hep rekorlarla geride bıraktığımız son 22 yıl gibi 2024 yılında da sizlerin çabaları ve desteğiyle inşallah yine rekorlara imza atacağımıza canı gönülden inanıyorum.

Bu düşüncelerle Türk Hava Yolları ile Airbus ve Rolls-Royce Firmaları arasında imzalanan stratejik iş birliklerine dayalı niyet mektubunun şimdiden başta tüm paydaşları olmak üzere Türk havacılık sektörümüze ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”